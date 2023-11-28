اليونان تنتقد قرار رئيس الوزراء البريطاني بإلغاء اجتماعه مع نظيره اليوناني

انتقد المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإلغاء اجتماع مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في لندن.



وقال ماريناكيس إن إلغاء سوناك لاجتماعه المقرر مع ميتسوتاكيس قبل ساعات فقط من موعد وصول الأخير إلى مقر الحكومة البريطانية هو قرار "غير مسبوق" و"بمثابة عدم احترام لليونان"، بحسب صحيفة كاثمريني اليونانية.



وأضاف: "إنه ليس شيئا يمكن القيام به ، نحن نبحث عن سابقة ولا نستطيع العثور عليها"..مؤكدا أن هذه الخطوة "لم تكن فقط عدم احترام لرئيس الوزراء اليوناني ولكن للشعب اليوناني أيضا".



وقال ماريناكيس : "نحن نفترض أن ما هو واضح هو أن سوناك كان منزعجا من التعليقات التي كررت موقف البلاد الثابت بشأن عودة منحوتات البارثينون"، في إشارة إلى مقابلة أجراها رئيس الوزراء اليوناني مع وسائل إعلام بريطانية جدد خلالها مطالب اليونان بإعادة رخاميات البارثينون.



وأشار المتحدث إلى أن "التعبير عن الاختلاف أفضل، خاصة عندما يكون رئيس وزراء من دولة مختلفة في زيارة بأجندة مثقلة مثل أزمة الشرق الأوسط" ، مرددا بيانا سابقا لميتسوتاكيس أعرب فيه رئيس الوزراء اليوناني عن انزعاجه جراء إلغاء الاجتماع، قائلا إنه كان يخطط لمناقشة عدد من القضايا الأخرى مع سوناك، بما في ذلك الأزمة في أوكرانيا والشرق الأوسط والهجرة.



وكان مسؤول كبير في حزب المحافظين البريطاني قد أكد أن الاجتماع بين سوناك وميتسوتاكيس "أصبح مستحيلا بعد تعليق سابق له بشأن منحوتات البارثينون التي تشكل جزءا من المجموعة الدائمة للمتحف البريطاني وتنتمي إلى هنا".