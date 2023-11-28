إزالة 31 حالة تعدى على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدات المحلية المختلفة، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وقد أسفرت عن إزالة 31 حالة تعدي خلال 48 ساعة، على مساحة 22.5 قيراط، منها 3 حالات بناء مخالف على مساحة 357 متر مربع.

يأتي ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها محافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن، والزراعة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية؛ للتصدى بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن الإزالات جاءت بواقع " إزالة 14 حالة تعدي بمركزي طما والمنشاة، وإزالة 10 حالات بمركزي طهطا وأخميم، كما تم إزالة 3 حالات بمركز البلينا، وإزالة 2 حالة تعدي بمركز دار السلام، وإزالة 2 حالة تعدي بمركز المراغة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين .