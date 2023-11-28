كامل أبوعلى يفتتح ملاعب بيكل بول بالغردقة تشجعيًا للسياحة الرياضية

شهدت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، افتتاح لأول مرة فى مصر، ملاعب بيكل بول Pickleball، التى أصبحت "ترند عالمى" يبحث عنها الرياضيون حول العالم.

وجاء ذلك الافتتاح وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فى الاهتمام بالرياضة السياحية، والسعى لتطوير آليات وأساليب جديد لتنشيط السياحة وجعل مصر وجهه سياحية مميزة يتهافت عليها السياح من جميع أنحاء العالم، وذيادة العملة الأجنبية.

حيث تقع ملاعب بيكل بول Pickleball، داخل منتجع الباتروس اكوا فيستا، المملوك لرجل الأعمال كامل أبو علي، وتم افتتاحها بالتعاون مع الشريك السويدى وهو من الشركات الكبرى المتخصصة فى السياحة الرياضية، والتى تتميز بإقامة معسكرات وأنشطة رياضية على مستوى العالم، وتعمل فى السوق السويدى والفلندي، حيث تم افتتاح المنتجع فى عام 2018، واليوم نحتفل بمرور 5 سنوات على انشائه بالتعاون مع الشريك الأجنبي، فالمنتجع يتميز أنه ولد قويا منذ البداية، ويعتمد بشكل كبير على الموسم الشتوى الذى يستهدف فيه دول الاسكندنافية وهى فلندا والسويد، نظرا لأن تلك الدول تشتاق لشمس بالنظر لجو مصر المتميز، تعتبر مصر وجهة سياحية متميزة لهم.

رجل الأعمال كامل أبو علي

ولعبة بيكل بول، هى واحدة من الرياضات الممتعة التى تجمع بين العديد من عناصر رياضة التنس وكرة الريشة وتنس الطاولة، ويمكن ممارستها عن طريق منافسات الفردى أو الزوجى أو الزوجى المختلط، ويستخدم اللاعبون مضارب صلبة أكبر بقليل من مضارب تنس الطاولة، كما أن الكرة تحتوى 26-40 ثقبًا مستديرًا، حيث يشبه ملعب البيكل بول ملعب كرة الريشة، وله شبكة مشابهة لتلك المستخدمة فى التنس الأرضي، وهذه الرياضة ليست صعبة، نظرا لقدرة جميع الأعمار على ممارستها، وسهولة قوانينها، ويمكن لعبها على أرضية صالة الألعاب الرياضية أو سطح ملعب التنس الصغير أو أى سطح يسمح بالكرة الصغيرة ترتد بشكل صحيح.

وتشتهر لعبة «Pickleball» بأنها من الألعاب المناسبة لجميع الفئات العمرية سواء حتى إذا كنت لا تملك أى خبرة رياضية أو كنت رياضيًا ماهرًا، فإن منحنى تعلم هذه الرياضة منخفض بشكل لا يصدق – حوالى 10 دقائق لتعلمها بإتقان، ونظرًا لأن الكرة مصممة بثقوب، فإنها تتحرك بوتيرة أبطأ من كرة التنس مما يجعلها أكثر سهولة بالنسبة للمبتدئين.