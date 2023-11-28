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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الأمن يضبط عاطلين بحوزتهما الهيروين المخدر

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى .

كما تم ضبط (سائق ، عامل) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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