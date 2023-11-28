الأمن يضبط عاطلين بحوزتهما الهيروين المخدر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,420 كيلو جــــرام - مبلغ مالى - ميزان حســـاس - 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتواء أحدهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى .

كما تم ضبط (سائق ، عامل) حال إستقلالهما مركبة "توك توك" بدائرة قسم شرطة التبين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش المخدر وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالى .

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.