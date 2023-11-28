آداب جنوب الوادي تُنظم ندوة تثقيفه حول «الأمن الفكري وحرب الشائعات»

نظمت أسرة طلاب من اجل مصر بكلية الآداب بجامعة جنوب الوادي، ندوة بعنوان "الأمن الفكري وحرب الشائعات " بحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور صلاح سليم طايع عميد كلية الآداب.

بيّن الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أهمية تنظيم مثل هذه الندوات التوعوية التي تساهم في زيادة وعى الطلاب ومعرفتهم بكافة القضايا المجتمعية وحث الطلاب على أهمية المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تساهم في تكوين شخصية الطالب الجامعي بهدف الوصول الى شخصية سوية بعيدة عن الغلو والتطرف.

وأورد الدكتور صلاح سليم عميد الكلية، أهمية تنمية فكر الطالب الجامعى بجانب الاهتمام بالعملية التعليمية بالجامعة وبين أهمية وقيمة المجتمع الذى نعيش فيه وضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار فى كافة ربوع الوطن .

وذكر الدكتور فرج قدري الفخراني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الامن الفكري والذى هو أساس باقى صور الامن التي يحتاج اليها الفرد حيث ان المجتمع يشهد العديد من التحولات ومنها ان الحروب لم تعد قاصرة على الشكل التقليدي من النزاع المسلح ولكن اصبح هناك أنواع حروب أخرى تؤدى الى زعزعة استقرار الدول ومنها الشائعات ودعا الطلاب والعاملين الى ضرورة التصدى لهذا النوع من الحروب الجديدة عن طريق تقييم ما يتم التعرض له من المعلومات بشكل سليم .

وأوضح الدكتور علي الدين القصبي أستاذ علم الاجتماع المساعد بالكلية، أن الامن الفكري هو الحارس على العقول بشكل خاص والهوية الوطنية والامن القومي بشكل عام وان الشائعات تهدف الى سرقة العقول لصناعة سياسة البعد عن الهوية الوطنية وفقدان الولاء والانتماء للوطن ولذلك وجب علينا التصدى لها ومحاربتها من اجل الحفاظ على الوطن.

وشهد الندوة الدكتور وحيد الدين طاهر عبدالعزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى محمود الشعيني مقرر الندوة ورائد أسرة طلاب من أجل مصر بالكلية ورؤساء الأقسام بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.