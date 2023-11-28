الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كامل ابو على يفتتح أحدث اكوا بارك بمنتجع الباتروس بورتوفينو مرسى علم

بوابة الوفد الإلكترونية


أفتتاح أحدث أكوا بارك بمنتجع بيك الباتروس فالجيو بورتوفينو مرسى علم كعادتها فى التطوير والتجديد المستمر اعلنت الأمس مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن افتتاح احدث اكوا بارك مائية داخل منتجع الباتروس بورتوفينو بمرسى علم  - البحر الاحمر .

يذكر ان منتجع بيك الباتروس بورتوفينو بمرسى علم من أحدث منتجعات بيك الباتروس بمرسى علم كمقصد سياحى واعد على البحر الأحمر وقد أكد رجل الأعمال المصرى كامل ابوعلى على زيادة استثماراته الفندقية داخل مرسى علم تماشيا مع سياسة الدولة وتماشيا ايضا مع خطة وزارة السياحة المصرية فى زيادة عدد الغرف الفندقية بحلول عام ٢٠٣٠..

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع و أكثر من ١٤ ألف غرفة و ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح ...

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الجريدة الورقية