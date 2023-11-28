“شفاء الأورمان” ينظم حملة توعية احتفالًا باليوم العالمي للمضادات الحيوية

نظم مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الاورام بالمجان بالاقصر حملة توعية ويوم علمي عن المضادات الحيوية تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمضادات الحيوية.

وحاضر خلال اليوم العلمي الأستاذ الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفى، ورئيس لجنة المضادات الحيوية بالمستشفي الدكتورة منى واصف.

وتضمن اليوم العلمي كلمات لأعضاء اللجنة وتكريم العاملين في الأقسام المتعاونة وكذلك توزيع جوائز على المشاركين.

وقامت لجنة المضادات الحيوية بالمستشفى خلال هذا الاسبوع بعمل فعاليات موسعة بالمستشفيات؛ للتوعية بشأن مضادات الميكروبات، وزيادة الوعي بظاهرة مقاومة مضادات الميكروبات على الصعيد العالمي، وتشجيع الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية، والمسؤولين عن وضع السياسات على اعتماد أفضل الممارسات لتجنب استمرار ظهور حالات العدوى المقاومة للأدوية وانتشارها.

وقالت الدكتورة منى واصف، رئيس لجنة المضادات الحيوية، إن مستشفي شفاء الاورمان هي رائده في هذا المجال منذ اول يوم تشغيل فقد اسست لجنه المضادات ووضعت السياسات والقياسات و الزمت كل الفرق بالالتزام .

وأكد الدكتور محمد هاني حسين، المدير التنفيذي لمستشفيات شفاء الأورمان بان لجنه المضادات في المستشفي و التي تعتمد بشكل اساسي علي معمل الميكروبيولوجي من اللجان النشطه في المستشفى.

وأشاد محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان بدور اللجنة الملموس وباعضاء اللجنة الذين أثبتوا جدارتهم وتفوقهم مقدما التحية لكل العاملين باللجنة .