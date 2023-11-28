رئيس مياه الشرب بسوهاج يلتقى باستشاري برنامج تحسين خدمات مياه الشرب

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، اجتماع موسع ضم مسئولى المكتب الاستشارى لمشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى Iwsp 2 الممول من بنك التعمير الالمانى KFW والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الاستثمار الاوروبى EIB والمفوضية الاوروبية EU ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية SECO وحكومة جمهورية مصر العربية؛ لبحث الخطوات التنفيذية للمشروعات المقرر تنفيذها بسوهاج.

يأتي ذلك فى اطار حرص المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بمتابعة كافة أعمال المشروعات الجارى الاعداد لتنفيذها لتقديم خدمات للمواطنين.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب واضاف انه المشروع يضم حزمة من برامج الدعم الفنى والمؤسسي لرفع الكفاءة التشغيلية وذلك بإعتماد مؤشرات الاداء الرئيسية لقياس معدل اداء التشغيل والصيانة وتقليل الفاقد ورفع نسب التحصيل واستعادة التكلفة.



وأكد رئيس مياه سوهاج، أن الحزمة الثانية من المشروعات تستهدف تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحي تخدم مواطني محافظة سوهاج وانه جارى الانتهاء من اعداد التصميمات والطرح لتنفيذ مشروع اعادة تأهيل محطة مياه سوهاج غرب السطحية الانجليزى بتكلفة 5.7 مليون يورو وتنفيذ مشروع صرف صحى متكامل يضم شبكات انحدار وخط طرد ومحطة رفع بقرية اولاد عزاز ‏ومنطقة المنياوى التابعه بمركز سوهاج بتكلفة تبلغ 17.5 مليون يورو.