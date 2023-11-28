الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إدخال 7 شاحنات وقود لقطاع غزة عبر ميناء رفح البري

بوابة الوفد الإلكترونية

دخلت إلى قطاع غزة ، صباح اليوم الثلاثاء ، سبع شاحنات وقود عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء.

txt

دخول 7 شاحنات وقود جديدة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

txt

لميس الحديدي تطالب بتقديم مساعدات الشتاء والملابس لجنوب قطاع غزة

وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر في شمال سيناء الدكتور خالد زايد - في تصريح صحفي اليوم - إنه تم إدخال 400 شاحنة متنوعة لقطاع غزة منذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة.

 

وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" في قطاع غزة بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.

 

وبموجب الاتفاق يتم تبادل 50 محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري لقطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع، بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

 

وتم تمديد "الهدنة" لمدة يومين إضافيين بذات الشروط يتم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين في كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليًا مقابل 60 فلسطينيًا.

مواد متعلقة

إسرائيل اتفقت مع إيلون ماسك حول استخدام «ستارلينك» في قطاع غزة

اقتراب الاتفاق على تمديد الهدنة داخل قطاع غزة

ملك الأردن: نعمل بكل طاقتنا على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة

إسرائيل تتفق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في قطاع غزة

وزير فلسطيني سابق: مصر تؤدي دورًا مهمًا لتمديد الهدنة في قطاع غزة

الأونروا: الوضع في قطاع غزة مأساوي والهدنة كشفت الواقع للجميع

الاحتلال الإسرائيلي : سنعود للقصف في قطاع غزة فور انتهاء التهدئة
الجريدة الورقية