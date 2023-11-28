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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ألمانيا تهزم الأرجنتين وتتأهل إلى نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز منتخب ألمانيا على نظيره الأرجنتيني بركلات المعاناة الترجيحية بنتيجة 4/2، في المواجهة التي جمعت بينهما ظهر اليوم الثلاثاء، على استاد ماناهان في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، في إطار نصف نهائي كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما.

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التشكيل المتوقع لمباراة الإسماعيلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهت بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منتخب حيث سجل أوجستين روبرتو هاتريك للأرجنتين في الدقائق 36،45، 97 من عمر المباراة، بينما سجل للألمان كل من باري برونر وماكس مورستيد في الدقائق 9،58، 69 من عمر المباراة.

وينتظر منتخب ألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين، الفائز من مباراة فرنسا ومالي المقررة بينهما بعد قليل في نصف النهائي.

 

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