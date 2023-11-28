شفروليه كورفيت 2023: الأناقة والأداء في عالم الـ SUV

تتجاوز شفروليه كورفيت 2023 حدود السيارات الرياضية لتعيد تعريف مفهوم الأداء والفخامة. إنها ليست مجرد سيارة رياضية، بل هى تحفة فنية بها مزيج من التكنولوجيا الحديثة مع تراثها العريق، لتقدم للعالم تجربة قيادة فريدة، من التصميم الديناميكي الذي يجمع بين الأناقة والفخامة إلى المحركات الفائقة التي تجسد قوة الأداء.

وفي هذا المقال، سنتعرف على ما تقدمه كورفيت 2023 من مواصفات وتقنيات متطورة.

من حيث الأداء

تأتي سيارة كورفيت 2023 في فئة السيارات الرياضية الفاخرة وتتوفر السيارة بخيار واحد فقط من المحركات وهو محرك من نوعية التربو سعة 6.2 لتر ثماني الأسطوانات بقوة حصانية 495 حصان وعزم دوران 630 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات مع نظام الدفع الكلي للعجلات.

ومن حيث معدل استهلاك الوقود فإنها تستهلك 10 لتر من البنزين لكل 100 كم.

سعر شفروليه كورفيت 2023

تتوفر كورفيت في السوق السعودي بفئتين ليبدأ سعر شفروليه كورفيت 2023 في السعودية من 332,593 ريال سعودي مع إمكانية تمويل الشراء.

تصميم شفروليه كورفيت لعام 2023

إن تصميم شفروليه كورفيت لعام 2023 يمثل خطوة استثنائية في عالم السيارات الرياضية، حيث يجمع بين الأناقة والأداء بشكل متقن، والذي يبدأ من الشكل الامامي للسيارة الذي يتميز بأنه مسحوب الى الامام بشكل دقيق لمقاومة الهواء لزيادة سرعة السيارة، بالإضافة إلى مصابيح LED على شكل كريستالة يتوسطها شعار كورفيت وفي الأسفل شبك مقسم على 5 اجزاء.

اما عن هيكل السيارة فهو خفيف ومصنوع من اجود انواع الخامات ليعطي السيارة الخفة والسرعة مع قوة التحمل.

وأما عن عجل السيارة فهي تأتي بعجل رياضي مقاس 19 بوصة.

مقصورة كورفيت 2023

تتميز المقصورة بتصميم داخلي عصري وفاخر يجمع بين الراحة والتكنولوجيا المتقدمة، تأتي مع مقاعد رياضية توفر الدعم المثالي أثناء القيادة، وتوفر نظام ترفيه يضم شاشة لمس كبيرة وواجهة سهلة الاستخدام.

وتوفر مقصورة كورفيت أيضا إضاءة داخلية متقدمة بنظام تصميم إضاءة داخلية يعكس الجو الفخم والدافئ، مع إمكانية تخصيص الإضاءة لتلبية تفضيلات الراكب، بالاضافة الى تكنولوجيا تقليل الضوضاء للحفاظ على هدوء المقصورة، وتقنيات متطورة لتحسين تجربة السائق والركاب فهي سيارة رياضية في المقام الأول.

أهم ميزات المقصورة في الفئة القياسية من السيارة:

كاميرا مدمجة: كاميرا أمامية و خلفية.

نظام تثبيت السرعة.

اتصال يو اس بي.

اتصال بلوتوث.

مدخل AUX.

مشغل سي دي.

أوامر صوتية.

فتح السيارة بالريموت.

نظام ذاكرة للمقاعد.

أقفال آلية للأبواب.

نوافذ كهربائية.

مرايا جانبية كهربائية.

زر تشغيل المحرك.

تحكم من المقود ( الدريكسون).

نظام ملاحة.

نظام صوتي فاخر.

14 مكبر صوت.

نظام أندرويد أوتو.

مساعد الاصطفاف.

تبريد المقاعد.

عرض المعلومات على الزجاج.

اطارات فاخرة.

مسّاحات مطر اوتوماتيكية.

تدفئة المقاعد.

شاحن لاسلكي.

اكسسوارات من الكروم.

لوحة قيادة السيارة مضيئة.

شاشة ترفيه.

عوامل الأمان

أتت شفروليه كورفيت لعام 2023 بالعديد من أنظمة الأمان والتي من أبرزها:

نظام حماية من السرقة.

حساسات خلفية.

6 وسائد هوائية.

نظام منع الاصطدام.

نظام مراقبة ضغط إطارات السيارة.

نظام دعم المكابح.

الفرامل المانعة للانغلاق.

نظام التحكم في الانزلاق.

نظام التحكم في الثبات.

نظام التحذير من المناطق العمياء.

بالإضافة إلى العديد من انظمة الأمان الأخرى.

ختام القول

تعد شفروليه كورفيت 2023 واحدة من أفضل السيارات الرياضية الفاخرة في العالم والوطن العربي وذات مكانة خاصة السعودية، حيث توفر السيارة العديد من انظمة الأمان والاضافات والكماليات التي تعمل على تحسين تجربة القيادة، بالاضافة الى تصميم فريد لشكلها الخارجي وتوفير مقصورة فاخرة مصنوعة من خامات عالية الجودة.