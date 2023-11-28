"وكيل صحة الإسكندرية" تناقش التحديات المنشآت الصحية

ناقشت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، الوضع بمختلف المنشات الصحية التابعة لادارة الطبية بما فى ذلك التحديات الحالية وكيفية التغلب عليها وكذلك متابعة عمل الادارة المالية والادارية والتفتيش والشؤون القانونية وشؤون العاملين والحسابات .

جاء ذلك خلال قيام وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، جولة ميدانية، رافقها عدد من قيادات مديرية الشؤون الصحية لتفقد الخدمة الطبية في عدد من المنشآت الصحية بإدارة برج العرب الطبية.

وبدأت الجولة باجتماع في ديوان ادارة برج العرب الطبية، بحضور الدكتورة ناهد هارفي، مدير إدارة برج العرب، للتعرف على فريق العمل بالمنطقة الطبية بما في ذلك إدارة الوقائي، والتي تضم الرعاية الأساسية والتطعيمات وسلسلة التبريد والصحة المدرسية والسلامة والصحة المهنية والأمومة والطفولة وصحة البيئة والنفايات والفيروسات الكبدية والأغذية، وكذلك إدارات العلاجي وتنظيم الأسرة، والأمراض المتوطنة والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والجودة ومكافحة العدوى والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وتفقدت وكيل وزارة الصحة، جميع الأقسام، والتي تضم الطوارئ وعيادات طب الأسرة وتنظيم الأسرة ووحدة الألف الذهبية والمعامل والأشعة والعلاج الطبيعي والأسنان والصيدلية والتأكد من توافر جميع الأدوية الأساسية والتطعيمات والألبان وتم مناقشة بعض من التحديات مع الفرق الطبية من أجل الوصول لأفضل خدمة صحية مقدمة للمواطن.

وشملت الجولة زيارة مدرسة التمريض بنين ببرج العرب الثانية، للتأكد من سير العملية التعليمية على أكمل وجه، وناقشت مع طلاب الفرقة الأولى والثانية والثالثة مدى استفادتهم ورضاهم عن العملية التعليمية والتطور الذي يطمحون إليه وما إذا كانت تواجههم أي صعوبات وذلك لتوفير الدعم الكامل لهم.