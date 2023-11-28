معاقبة شقيقين بالسجن المشدد بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 15عاما وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عين شمس.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليفة مسعود علي وعضوية المستشارين سمير جابر علي وطارق محمود محمد وهشام عبد المعز الغمراوي وأمانة سر عامر علي وأحمد رضا.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الأول بينما فر الثانى هاربا أثناء ترويجهما المواد المخدرة على عملائهما بمنطقة عين شمس.

بتفتيش المتهم عثر بحوزته على مواد مخدر وهاتف محمول كان يتصل به على عملائه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.