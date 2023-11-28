الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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10 مليارات دولار.. مصر الدولة الأولى في المنطقة جذبًا للاستثمارات (فيديو)

جذبت مصر استثمارات
جذبت مصر استثمارات بالمليارات

كشف الدكتور أسامة السعيد، خبير اقتصادي، دلالات دخول 10 مليارات دولار إلى مصر بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحا أن مصر الدولة الأولى في المنطقة في جذب الاستثمارات.


وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كثير من الدول تتنافس على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.

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خبير اقتصادي يكشف أسباب الإقبال العالمي على الاستثمار في مصر

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مدبولي: زيادة المصانع وتوسُّع قدراتها الإنتاجية يكشف ثقة الاستثمار الأجنبي في مصر


وأكد أن المستثمر أمامه العديد من الفرص المتاحة ولكنه يختار وجهته بناء على العائد الاقتصادي الكبير والاستقرار السياسي والحكمة التي تدار بها الملفات على المستوى الدولي.


ولفت إلى أن انخفاض سعر العملة يعد محفزًا للمستثمرين ويتم اعتبارها ميزة تنافسية، موضحا أن العالم شهد العديد من الأزمات غير المحببة للمستثمر مثل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل كوفيد 19، ولكنهم اختاروا مصر رغم الأزمات.

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