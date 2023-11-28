10 مليارات دولار.. مصر الدولة الأولى في المنطقة جذبًا للاستثمارات (فيديو)

كشف الدكتور أسامة السعيد، خبير اقتصادي، دلالات دخول 10 مليارات دولار إلى مصر بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، موضحا أن مصر الدولة الأولى في المنطقة في جذب الاستثمارات.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن كثير من الدول تتنافس على جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.



وأكد أن المستثمر أمامه العديد من الفرص المتاحة ولكنه يختار وجهته بناء على العائد الاقتصادي الكبير والاستقرار السياسي والحكمة التي تدار بها الملفات على المستوى الدولي.



ولفت إلى أن انخفاض سعر العملة يعد محفزًا للمستثمرين ويتم اعتبارها ميزة تنافسية، موضحا أن العالم شهد العديد من الأزمات غير المحببة للمستثمر مثل الحرب الروسية الأوكرانية وقبل كوفيد 19، ولكنهم اختاروا مصر رغم الأزمات.