تحرير 123 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، تحرير 123 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ، و ضبط 7 أجولة دقيق بلدي مدعم مهربة للسوق السوداء بمركز ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وغيرها من الجهات الرقابية، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، والإلتزام بالإشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير 100 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات) ، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية - غش تجارى) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.