الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تحرير 123 محضر تمويني لأصحاب المخابز البلدية بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، تحرير 123 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية ، على المخابز البلدية والأسواق ، و ضبط 7 أجولة دقيق بلدي مدعم مهربة للسوق السوداء بمركز ديرمواس ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية ، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وغيرها من الجهات الرقابية، لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والإطمئنان على صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، والإلتزام بالإشتراطات الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي أن الحملات أسفرت عن تحرير 100 مخالفة ، في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن - عدم وجود سجلات) ، و23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر- منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية - غش تجارى) ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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