معهد بنين أخميم يحصد بطولة منطقة سوهاج لكرة السلة بالمرحلة الثانوية

حصد معهد بنين أخميم بطولة المنطقة لكرة السلة بالمرحلة الثانوية، بينما حصل معهد أولاد خليفة على المركز الثاني في البطولة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، بمركز شباب النصر بحي راشد بسوهاج.

واختتمت فعاليات البطولة، ومن المقرر أن تشارك الفرق الفائزة في اختيار منتخب يمثل المنطقة في بطولة القطاعات بمحافظة الأقصر، تمهيدًا للمشاركة في بطولة الجمهورية .

وفي سياق متصل إنطلقت أمس الإثنين تصفيات مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم على مستوى منطقة سوهاج الأزهرية للمعاهد والمكاتب وفروع الرواق الأزهري، وسط متابعة من قطاع المعاهد الأزهرية والدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية.

وتفقد الدكتور أحمد حمادي التصفيات المنعقدة بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر بحضور الدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة والمشرفين على التصفيات من إدارة شئون القرآن بسوهاج.

وأعرب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة عن سعادته بمستويات الطلاب المشاركين وحسن التنظيم وجودة المعايير المستخدمة في التحكيم بين الطلاب واعتمادها على التوثيق بالفيديو لمشاركات الطلاب بالتصفيات، ما يؤدي لجودة النتائج وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضح الدكتور كمال فايز، مدير إدارة شئون القرآن الكريم بالمنطقة، أن التصفيات ستعقد لمدة عشرة أيام، من الاثنين ٢٠٢٣/١١/٢٧م حتى الخميس ٢٠٢٣/١٢/٥م، بمعهد الإمام على بن أبى طالب النموذجي الإعدادي الثانوي بنين بمدينة ناصر بسوهاج لجميع الإدارات، مع تخصيص يومي ٦و٧ /١٢ /٢٠٢٣ لإدارات طهطا وجهينة وطما، حيث ستجرى التصفيات بمعهد محمود عنبر الإعدادي الثانوي بطهطا.