رئيس جامعة سوهاج يشهد فعاليات ندوة "حياة كريمة" للتوعية بالقضية الفلسطينية

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات الندوة التوعوية التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، للتوعية بالقضية الفلسطينية ودعم المشاركة في العمل العام، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، والدكتور أحمد القاضي، نائب المحافظ، والعقيد محمد كمال، مدير مكتب حياة كريمة بالمحافظة، والعميد أحمد فتحي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، وشخصيات المجتمع المدني، وأعضاء هيئة التدريس، وأكثر من ٤٠٠ طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة.

وثمن رئيس جامعة سوهاج، الدور الرائد للدولة المصرية والقيادة السياسية الرشيدة في مساندة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية العربية الأولى، مشيدًا بالجهود التي قامت بها مؤسسة حياة كريمة لزيادة الوعي القومي لدى طلاب الجامعة بالقضية الفلسطينية وتوعيتهم بالمشروعات القومية ومحاربة الأفكار السلبية، إلى جانب دورها المتميز في المبادرة الرئاسية وأعمال التطوير التي شهدتها قرى الريف المصري داخل محافظة سوهاج.

وأكد العميد محمد كمال، أنه تم تنفيذ تلك الندوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات للتوعية بالقضية الفلسطينية، وحث المواطنين على دعمها، حيث بدأت فعاليات الندوه بالسلام الوطني وايات من القرآن الكريم والوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء الفلسطينين.

وشملت الندوة علي كلمة ألقاها الدكتور ممدوح محمد حسن بكلية الآداب بجامعة سوهاج عن دعم مصر للشعب الفلسطيني وما قدمه من تضحيات في سبيل خدمة القضية الفلسطينية، كما تم عرض فيديو عن أحداث غزة وفقرات فنية متنوعة قدمها فريق كورال جامعة سوهاج وفرقه الموسيقي العربيه وقصر الثقافة وذلك علي أرض المسرح الروماني بالمحافظة.