الطاقة المتجددة: مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول 2035

قال ماجد كرم الدين المدير الفني للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة، إن هناك محاور متعددة بملف الطاقة المتجددة وأهمها هو خلق بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي والعربي المباشر وغير المباشر، لافتًا إلى أن الدستور المصرى ينص على أن مصر تضع مكون مثل الطاقة المتجددة ضمن عناصر الطاقة الخاصة بها وتمت ترجمة تلك الوثيقة إلى عدد من القوانين واللوائح التي سمحت بالتوسع بالمجال ولذلك أصبح لديك بداية يمكن الإنطلاق منها للاستثمار.

تخصيص أراضي لإنتاج الطاقة النظيفة

وأضاف «ط “كرم الدين” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة المصرية بدأت تعمل على ملفات مثل تخصيص أراضي لمشروعات الرياح فهناك مساحات شاسعة تصل إلى 30 ألف كيلو متر مربع مخصصة للاستثمار في الطاقة المتجددة منها؛ مشروع بلبال الذي يمثل مشروع فعلي لجذب المستثمرين ويقدر بـ 34 تجمعًا استثماريًا وحظيًا على جوائز عديدة كواحد من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة، لافتًا إلى فتح الباب للمستثمرين للحصول على طاقة متجددة أعلى والمشاركة في توزيع الطاقة النظيفة.

إطلاق حزمة مشروعات لإنتاج الطاقة

وتابع: أن مصر تستهدف إنتاج 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق حزمة مشروعات سنويا في حدود 3000 ميجا وات للوصول لتلك النسبة المراد تحقيقها.