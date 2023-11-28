تعليم سوهاج تكرم المشاركين في مبادرة "بمسك القيم تبنى الأمم"





نظمت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، فعاليات حفل تكريم الفائزين في مبادرة "بمسك القيم تبنى الأمم"، بحضور سليمان محمد بخيت، وكيل المديرية نائبا عن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه قال ماهر عبدالخالق، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، أن المبادرة التي أقيمت تحت رعاية وكيل الوزارة كان لها مردودها الإيجابي على الطلاب وتفاعل معها جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية.

وخلال حفل التكريم أعلن عبدالخالق النتائج وترتيب المراكز حيث حصلت إدارة سوهاج التعليمية على المركز الأول وجاءت إدارة طهطا في المركز الثاني وإدارة دار السلام في المركز الثالث وإدارة أخميم في المركز الرابع وإدارة جهينه في المركز الرابع مكرر.

وقدم وكيل المديرية الشكر لجميع قيادات المديرية ومديري الإدارات التعليمية ومديري الإدارات النوعية بالديوان وموجهين عموم الأنشطة والموجهين الأوائل للأنشطة ومديري المدارس المشاركة ومديري الأنشطة والخدمات بالإدارات والطلاب والطالبات وجميع من ساهم في إنجاح المبادرة وظهور فعالياتها بالمظهر المشرف.

من جانبه وجه عبد الخالق الشكر لجميع المشاركين في المبادرة خاصة أعضاء لجان التقييم والتحكيم على الجهد المبذول في المبادرة.

وفي سياق متصل وجه الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بضرورة التيسير على جميع طلاب سوهاج الراغبين في الاشتراك في النسخة الرابعة من مسابقة " جائزة الدولة للمبدع الصغير"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر ومرور 50 عامًا على حرب 1973 المجيدة.

وتنقسم الجائزة إلى فئتين عمريتين، الفئة الأولى من سن 5 إلى 12 سنة، والفئة الثانية من فوق 12 إلى 18 سنة، ويبلغ عدد جوائزها 4 جوائز، وذلك في مجالات: الأدب وتشمل "القصة قصرة، الشعر، التأليف المسرحي "، والفنون وتشمل "الرسم، العزف والغناء"، والإبداع والابتكار وتشمل " التطبيقات والمواقع الإليكترونية، الابتكارات العلمية".

ويشترط توافر مجموعة من الشروط والمعايير في المتقدمين للمشاركة في المسابقة، وهي:

ـ أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

ـ محمود السيرة حسن السمعة.

ـ ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد فى الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

ـ أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عامًا كمستوى ثانِ.

ـ أن تقدم الأعمال باللغة العربية فقط.

ـ ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

. ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى.

ـ لا يحق للشخص التقدم فى أكثر من فرع.

ـ فى حالة العمل الجماعى فى فرعى (التطبيقات والمواقع الإلكترونية - الابتكارات العلمية) يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تُحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي. (الحد الأقصى للعمل المشترك ثلاثة أشخاص) وتستبعد الأعمال الجماعية فى باقى الفروع.

ـ تُستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوف شروط الجائزة.

ـ التحكيم يتم على مرحلتين:

مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة.

ـ مرحلة ثانية للأعمال المصعدة من المرحلة الأولى يتم فيها مقابلة شخصية للمُتقدم لمُناقشة العمل المُقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، ويستثنى من ذلك الشرط المقيمين خارج مصر وتكون المقابلة (أونلاين)

ـ حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة

ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة فى حالة الحصول عليها.

ــ في حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يظل التقدم ساريًا.

يتم التقدم إلكترونيًا: عبر الموقع الإليكتروني الخاص بالجائزة www.ckp.eg، وآخر موعد للتقديم 31 ديسمبر 2023