أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه داخل البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات العربية، اليوم الثلاثاء، استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري، في تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023.

وفيما يلي تعرض بوابة الوفد أخر تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، حسب أخر تحديث للبنك المركزب.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

سجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل المركزي سعر 30.83 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه بالبنك المركزي 33.64 جنيه للشراء، و33.79 جنيه للبيع.

وحقق الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 38.70 جنيه للشراء، و38.87 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 35.04 جنيه للشراء و 35.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023

وسجل سعر صرف الريال السعودي داخل البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أقل سعر له عند مستوى 8.38 للشراء و8.39 للبيع.

ووصل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري لـ 81.80 جنيه للشراء، و82.31 جنيه للبيع.

وحقق الريال العماني فسجل في البنك المركزي المصري أمام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.