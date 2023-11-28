شباب ورياضة سوهاج تنظم زيارة ميدانية لمشروعات "حياة كريمة"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وبناء على مبادرة اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم "من حقك تعرف" زيارة ميدانية لمراكز شباب حياة كريمة التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج وتم زيارة مركز شباب أولاد سالم وأيضًا مجمع الخدمات الحكومية بأولاد سالم بمشاركة العاملين من الشباب والرياضة وأعضاء مراكز الشباب من الجنسين بمشاركة العاملين من الوحدة المحلية لمجلس قروي أولاد سالم ومراكز الشباب.

وعلى هامش الزيارة تم إقامة مباراة في كرة القدم بين طلاب مدرسة أولاد سالم الثانوية وتم تسليم الكأس للفريق الفائز وتم عمل عرض في لعبة الكاراتيه وتم تفقد حجم الإنجازات التي وصلت لها مراكز الشباب والمباني الخدمات الحكومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتهدف الزيارة إلى توعية المواطنين والعاملين والشباب والفتيات بالجهود المبذولة من الدولة في كافة القطاعات ومن بينها الشباب والرياضة.

وأشاد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل الوزارة بحجم الإنجازات والأعمال التي تمت ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والتي شملت كافة المحافظات والمدن والقرى.

وأوضح يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن الدولة تسعى إلى تطوير كافة مراكز الشباب حتى تكون مراكز خدمة مجتمعية متطورة يتم فيها تقديم كافة الخدمات سواء رياضية أو اجتماعية أو دينية أو سياسية للأهالي والرواد والأعضاء.