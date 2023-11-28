نقل سويقة أبو صيام بوسط مدينة أبو حماد لخلق سيولة مرورية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبوحماد، بنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة، لخلق السيولة المرورية بالمنطقة، وتسهيل حركة السيارات، وتوفير عبور آمن للمواطنين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بتشكيل فريق عمل لنقل سويقة أبو صيام الموجودة بوسط المدينة، والتي تسببت في حدوث تكدسات وإعاقى لحركة المارة والسيارات على مدار سنوات طويلة، حيث تم نقل السويقة بأرض بعيدًا عن الطريق الرئيسي، وتم التنبيه على الباعة بعدم افتراش مكان السوق القديم بعد أن تم توفير مكان بديل لهم داخل المدينة، لممارسة أنشطتهم التجارية المختلفة.

وأكد محافظ الشرقية أهمية نقل الأسواق العشوائية خارج مدن المحافظة والطرق الرئيسية، وذلك للقضاء على المشاكل المرورية داخل المدن، وإنشاء أسواق حضارية جديدة يراعي فيها إجراءات السلامة والصحة المهنية واشتراطات الأمن الصناعي، للوقاية من حدوث أي كوارث حفاظًا على الأرواح والممتلكات.