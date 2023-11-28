الشرقية تنفذ حملة لرفع مخلفات المصرف القليوبي بمنيا القمح

عقب جولته المفاجئة بقرى مركز منيا القمح صباح أمس للاطمئنان على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين، وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية؛ أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بشن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من مدخل قرية سنهوت، بالإضافة إلى رفع مخلفات المصرف من على جانبي الطريق لتوسعته أمام المارة، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة منيا القمح حملة نظافة مكبرة بقرية سنهوت، شملت رفع مخلفات القمامة من على جسر مصرف سنهوت، وتم تشجير مدخل القرية على نفقة شركة النظافة بالقرية، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لمدخل القرية أمام المواطنين.

وقامت رئاسة المركز بالتنسيق مع إدارة صرف منيا القمح لتطهير المصرف القليوبي أمام مفارق سنهوت السعديين، لعدم انتشار الأمراض والأوبئة، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

قدم الأهالي الشكر للمحافظ وللجهاز التنفيذي، للمتابعة الميدانية المستمرة على أرض الواقع للخدمات، وتوجيه الجهود كافة لتحسينها لتقديم أفضل الخدمات إليهم.