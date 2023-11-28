إزالة 3449 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

أكد المهندس محمد بركات التركاوى مدير مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، أنه فى ظل جهود وزارة الزراعة فى التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية بالبناء عليها بالمخالفة.

وقال وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن إجمالى التعديات على الأرض الزراعية بمراكز المحافظة فى الفترة الأخيرة، 3449 حالة وتمت الإزالة الفورية و جارى المتابعة المستمرة لإتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدي على أي مساحات زراعية بالمخالفة والقرارات الوزارية .

الأراضي الزراعية

يشار إلى أنه قد أعلن المحاسب السيد حسن عبدالعال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أنه تم تنظيم حملة لإزالة المتغيرات المكانية على نفقة المخالفين تحت إشراف وحضور الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم.

وشملت الحملة إزالة متغير مكاني رقم ١١٣٤٧٧٦ بقرية ميت خلف عبارة عن مباني دور رابع علوي وسقف ثالث علوي ملك المواطن صبحي محمد عبد المقصود الشرقاوي علي مساحة ١٠٠م .

ونفذت الحملة إزالة داخل الكرادون عبارة عن شدة خشبية عروق والواح علي مساحة ١٧٥ م تقريبا ملك المواطن ناصر عبد القادر علي عبد الخالق بناحية ميت خلف، وإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية في ميت خلف علي مساحة ١٠٠ م ملك المواطن محمد رشدي فهيم عراقي .

وقام الدكتور مصطفى صعوان نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، بالمرور ومتابعة العمل بديوان الوحدة المحلية لمجلس قروى المصيلحة للتأكد من وجود النوبتجية والحملة الميكانيكية بالفترة المسائية .

وأكد المحاسب السيد حسن عبدالعال رئيس مركز ومدينة شبين الكوم، أنه تحميل 70طن مخلفات من أمام الوحدة المحلية بمليج بحضور ومتابعة الأستاذ فتحي شلبي نائب رئيس مركز ومدينة شبين الكوم والأستاذة مي أبو طالب رئيسه الوحدة المحلية بمجلس قروى مليج والأستاذ أحمد صلاح الدين وبالتعاون مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة .