أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق الأقصر اليوم الثلاثاء

حرصت “بوابة الوفد” على خدمة قرائها من خلال نشر أسعار الخضراوات والفواكه، اليوم الثلاثاء، في أسواق الأقصر، والتي سجلت فيها أسعار الخضراوات ارتفاعًا طفيفًا، بينما شهدت الفواكه استقرارًا في الأسعار.

سجل سعر كيلو الجوافة اليوم 20 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيها، والتفاح، 60 جنيهًا، والرمان بـ15 جنيهًا، واليوسفي بـ15 جنيهًا، بينما سجل سعر التين 20 جنيهًا، والموز 15 جنيهًا.



وشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعًا اليوم، حتى بلغ سعر كيلو الطماطم 10 جنيهات، والبطاطس 20، والبصل الأبيض 20 جنيهًا، بينما البصل الأحمر سجل 30 للكيلو، والكوسة 15، وسعر البسلة 30 جنيهًا، والفاصوليا 20 جنيهًا، والفلفل الحار 15 جنيهًا، أما الرومى من 10 جنيهات، وسعر الليمون 15 جنيهًا، وسعر الجزر 18 جنيهًا، والباذنجان 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.