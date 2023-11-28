الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

تحديث لآخر أسعار الدولار داخل البنوك بمستهل التعاملات الصباحية

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل  سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 حالة من الاستقرار في بداية  تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصري. 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء في محال الصرافة والبنوك

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ارتفاع الجنيه الإسترليني وانخفاض الدولار الأمريكي

و حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصري على آخر مستوياته، فسجل في البنك الأهلي المصري  30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

أسعار الدولار بالبنوك

و في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار ببنك قناة السويس وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وببنك الإسكندرية استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك CIB استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار ببنك HSBC استقر سعر الدولار وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

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