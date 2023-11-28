تحديث لآخر أسعار الدولار داخل البنوك بمستهل التعاملات الصباحية

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 حالة من الاستقرار في بداية تعاملات البنوك المصرية والعربية والأجنبية العاملة في السوق المصري.

و حافظ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 مقابل الجنيه المصري على آخر مستوياته، فسجل في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

و في بنك مصر استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار ببنك قناة السويس وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وببنك الإسكندرية استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وفي بنك CIB استقر سعر الدولار اليوم وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل الدولار ببنك HSBC استقر سعر الدولار وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.