الليلة.. برشلونة في مهمة صعبة أمام بورتو لحسم الصدارة في دوري الأبطال

مهمة صعبة أمام كتيبة تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عندما يواجه بورتو البرتغالي في خامس جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتنافس الفريقان على صدارة المجموعة الثامنة بالمعترك الأوروبي، إذ يتقاسما الصدارة بواقع 9 نقاط لكل منهما.

ويبحث تشافي عن حصد نقاط المباراة وتأكيد تفوق برشلونة على بورتو للانفراد بصدارة المجموعة وحسم التأهل للأدوار الإقصائية بعد غياب في السنوات الأخيرة.

تنطلق مباراة برشلونة وبورتو على ملعب "مونتجويك" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق عصام الشوالي على أحداث مباراة الليلة.

وكان برشلونة قد تلقى خسارة واحدة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في الجولة الماضية ويسعى لاستعادة الانتصارات أمام بورتو للابتعاد عن الحسابات المعقدة المتعلقة بالتأهل للدور التالي.