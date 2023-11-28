الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

يوسف محمد حسين يكشف تفاصيل مشاركته في مسرحية "عائلة مجنونة"

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف الفنان يوسف محمد حسين، تفاصيل مشاركته في مسرحية "عائلة مجنونة"، مشيرا إلى أنه يتم التحضير للبروفات الخاصة بالمسرحية خلال الفترة الحالية، تمهيدا لعرضها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح يوسف محمد حسين، أن المسرحية كوميدية اجتماعية وتضم كوكبة من النجوم الشباب والفنانين الصاعدين، حيث تدور حول عائلة مشاغبة التي تتسبب في العديد من الكوارث والمشكلات.

وتابع أن المسرحية تضم العديد من المواقف الكوميدية والمقالب التي يمارسها أفراد العائلة جميعا بما فيهم كبار العائلة من الأب والأم والأجداد، مشيرا إلى أن المسرحية تتناول فكرة درامية كوميدية عن العائلة من منظور مختلف.

وأعرب الفنان محمد حسين يكشف، عن أمله في أن يحظى العمل المسرحي على إعجاب الجمهور عقب عرضه، منوها بأنه من المتوقع عرض المسرحية رسميا خلال الشهر المقبل.

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