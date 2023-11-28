رشاد محمد رشاد: تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي العمود الفقري لجذب الاستثمارات

قال الخبير التكنولوجي رشاد محمد رشاد، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي هو العمود الفقري لكافة الصناعات والشريك الأساسي لجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الاهتمام بشركات ريادة الأعمال وتلك الناشئة المتخصصة في ذلك المجال بات أمرا مهما للغاية.

وأوضح رشاد محمد رشاد، أن هناك العديد من المشاريع القائمة بالفعل وتعتمد اعتمادا كليا علي التكنولوجيا كمشروع تنمية وتطوير المزارع السمكية، حيث تم الاستعانة بالتكنولوجيا من خلال زرع أجهزة داخل المزرعة السمكية التي تقيس نسب الأكسجين والتلوث والغذاء، بالإضافة إلي التحكم في آبار المياة في مشروع المليون ونص فدان .

وتابع أن التكنولوجيا أصبحت موجودة في شتي مناحي الحياة، وتهدف إلي إدارة المنظومة بشكل اقتصادي أكثر دقة واحترافية لتحقيق الربح المطلوب.

وأشار رشاد محمد رشاد، إلى أن المتلقي أصبح خبيرا في استخدام التكنولوجيا ومحترفا في التعامل معها، وهذا مالمسناه بالفعل في جلسات ومنتديات المؤتمرات العالمية، حيث شاركت شخصيات بالفعل وتفاعلت مع الجلسات عن بعد دون أن تكون حاضرة وذلك بفضل التكنولوجيا .