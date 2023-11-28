استقرار أسعار اللحوم بأسواق البحيرة اليوم الثلاثاء28 نوفمبر2023

تشهد أسواق اللحوم الطازجة والمجمدة بقري ومدن محافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر2023، استقرار أسعار اللحوم الطازجة،حيث تراوحت أسعار اللحوم (البقري المشفي) مابين 280 جنيها لـ 320 جنيها للكيل.

ووصلت أسعار اللحوم “بالعظم” مابين 185 لـ 230 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 230إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 280 لـ300 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 320 لـ 330جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175لـ 210جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160لـ200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .