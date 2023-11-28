الكيلو بـ68 جنيهًا.. استقرار أسعار الطيور بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الطيور بمحافظة البحيرة، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2023، استقرار أسعار الدواجن البيضاء، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 65 لـ 68 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الدواجن بلدي مزارع ما بين 95 لـ 100 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار الدواجن البلدي ما بين 114 لـ 120جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط مولر ما بين 86 لـ 89 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البط البلدي “السوداني” ما بين 112 و120 جنيهًا.

وتراوحت أسعار الأرانب مابين مابين 62 لـ 68 جنيها للكيلو، وبلغت أسعار صدور الدواجن لـ124 جنيهًا للكيلو، وأسعار الدبوس 146 جنيهًا للكيلو، هيكل كامل 62 جنيهًا للكيلو، وبلغت أسعار البانيه 158 جنيهًا للكيلو، وشاورما 157 جنيهًا للكيلو، كبد صافي 95 جنيهًا للكيلو.