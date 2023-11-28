رفع 594 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة، حملات إشغالات مكبرة، وذلك بالتعاون مع وحدة الإشغالات بالوحدات المحلية وشرطة المرافق، والتي أسفرت عن رفع 594 حالة إشغال طريق، وتنوعت ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن 278 حالة بدمنهور و145 بالدلنجات و171 حالة بأبوحمص وتحرير 45 محضر إشغال.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لكافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، بتنظيم حملات ميدانية متنوعة لمتابعة الحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية ورفع كافة الإشغالات لتيسير حركة المرور والحفاظ على حرم الطريق العام.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تكثيف الجهود اليومية المبذولة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام، لتحقيق الانضباط بالشوارع الرئيسية والفرعية وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.