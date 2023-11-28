الليلة.. الأهلي يتطلع لمواصلة انتصاراته أمام سموحة في الدوري المصري

يستأنف الأهلي مبارياته في الدوري المصري، عند مواجهة سموحة مساء اليوم على استاد المقاولون العرب في تمام السابعة مساءً ضمن منافسات بطولة الدوري المصري

ويدخل الأهلي بمعنويات عالية بعد انتصاره الأول في دور المجموعات ببطولة أفريقيا على حساب ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة.

ويبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته في الدوري المصري عندما يواجه سموحة السكندري، حيث يتربع الأهلي على قمة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وحيد ولم يتذوق الخسارة في أي مباراة بالموسم الحالي، بينما يدخل سموحة بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيه هزيمتين وتحقيق تعادل في آخر 3 مواجهات ويحتل سموحة المركز الثاني عشر في سلم ترتيب بطولة الدوري برصيد 8 نقاط.

ويدير مباراة الأهلي وسموحة طاقم تحكيمي مكون من محمد عادل ويعاونه يوسف البساطي وخالد حسام طه، وإبراهيم محمد حكم رابعًا، ومحمد الحنفي حكم var، ومحمود أبو الرجال مساعدًا له.