تداول 11 ألف طن بضائع و729 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة و729 شاحنة بضائع و125 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و486 شاحنة و106 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع عامة ومتنوعة و243 شاحنة بضائع و19 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين دليلة والحرية.

وشهد ميناء نويبع البحرى تداول 2260 طن بضائع عامة ومتنوعة و283 شاحنة بضائع، وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1340 راكبًا بموانيها.



كما أعلنت المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تحقيق تداول مقداره 574 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر أكتوبر الماضي حيث سجلت الصادرات 408 آلاف طن بضائع بنسبة زيادة 145% عن الواردات خلال نفس الفترة والتي سجلت 166 ألف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 14 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) فيما سجلت الواردات انخفاض بنسبة 30% عن الفترة المثيلة للعام الماضي (2022) وتركزت الزيادة بثلاث موانئ وهى السويس، سفاجا، نويبع.



حيث شهد ميناء سفاجا تداول 397 ألف طن بضائع بكمية وارد 123 ألف طن وصادر 274 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 63 ألف طن بنسبة زيادة 2% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 20 ألف طن و صادر 43 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 35 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 426 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، بكمية وارد 6 آلاف طن وصادر 29 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 62 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.