تشافي يكشف سر تراجع نتائج برشلونة ويؤكد على دعم لابورتا

اعتبر تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه لديه فرصة أخرى لضمان التأهل للأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا عندما يستضيف بورتو البرتغالي، اليوم الثلاثاء.

كما اعتبرأن الفريق بحاجة إلى دعم الجماهير في هذه المباراة المهمة.

وبدا أن الفريق الإسباني يتجه نحو التأهل لدور الستة عشر بعد فوزه في مبارياته الثلاث الأولى لكن الهزيمة في المباراة الأخيرة أمام شاختار دونيتسك بطل أوكرانيا جعلت التأهل موضع شك بعد فشله في تخطي دور المجموعات في الموسمين الماضيين.

وقال تشافي: هي مباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا، صدارة المجموعة في أيدينا، هذه فرصة رائعة بعد عامين، فنحن نلعب على أرضنا وبحاجة إلى المشجعين، و نأمل أن تكون ليلة سحرية.

وأضاف من المهم أن يحضر المشجعون، عانينا خلال السنوات القليلة الماضية، من المهم أن يؤازروا الفريق.

وفشل برشلونة أيضا في الفوز بمباراته الأخيرة بالدوري الإسباني إذ تعادل أمام رايو فايكانو 1-1 السبت الماضي ليتراجع الفريق للمركز الرابع في الترتيب بفارق أربع نقاط عن غريمه المتصدر ريال مدريد.

وقال تشافي: لا تسير الأمور لصالحنا في الآونة الأخيرة، لكن كان يتعين الفوز بمباراة فاييكانو حيث لعبنا وكنا الأكثر شراسة في الشوط الثاني، و نفتقر إلى ثبات المستوى خلال المباريات لكن الفريق على قلب رجل واحد.

وعبر تشافي أيضا عن ثقته في دعم رئيس النادي جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو رغم ضعف النتائج مؤخرا.

وأكمل: أشعر بدعم النادي بكل السبل، أتحدث إلى الرئيس وديكو كل يوم، تربطنا علاقة صداقة، وهما يؤمنان بالمشروع ويعلمان تماما الجهود التي نبذلها، أشعر بثقة تامة.

ويفتقد برشلونة بالفعل جهود لاعب الوسط جافي بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال وجوده مع منتخب بلاده إسبانيا.

كما غاب حارس المرمى مارك أندريه تير شتيغن عن مباراة السبت بسبب إصابة في الظهر لكنه قد يعود خلال مباراة بورتو.

وقال المدرب الإسباني: سيحاول مارك، لنرى كيف ستكون حالته. لم يتدرب، سنرى، يوم الثلاثاء، إن كان سيكون جاهزا بنسبة 100 بالمئة.

وفاز برشلونة على بورتو 1-صفر عندما حل ضيفا عليه في أكتوبر الماضي ويستضيف الفريق البرتغالي، اليوم الثلاثاء، ويعلم تشافي أن فريقه سيخوض مباراة صعبة أخرى.

وشدد تشافي على إنه منافس جيد جدا من الناحية الفنية والخططية ويضغط بشدة وشراسة. عانينا عندما كنا ضيوفا على بورتو، كان منافسا شرسا.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثامنة برصيد تسع نقاط متساويا مع بورتو يليهما شاختار دونيتسك برصيد ثلاث نقاط وسيواجه الفريق الأوكراني منافسه رويال أنتويرب البلجيكي المتذيل، مساء اليوم الثلاثاء.