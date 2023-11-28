عبدالحليم قنديل: لا يجب أن يكون الإعلام الغربي منصة للاحتلال الإسرائيلي

قال عبدالحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لم يبدأ يوم 7 أكتوبر، معلقا: "هذا وهم".

وأوضح عبدالحليم قنديل، خلال لقائه ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين على فضائية النهار، مساء الإثنين أن إسرائيل لم تحقق شيء من أهدافها على أي نحو بعد 50 يوما من الحرب، تسببت في إبادة جماعية و محرقة لم يشهد لها التاريخ المرئي مثيلا.

وعلق عبدالحليم قنديل، على المعاملة التي يعامل بها جيش الاحتىل الأسرى الفلسطينيين مقابل المعاملة التي تعامل بها حركة حماس الأسرى الصهاينة ، موضحا أن حركة حماس عاملت أسراها بالمعاملة التي توصي بها ثقافتنا ، فقاموا بالحفاظ على صحتهم و أوضاعهم.

وأضاف، أنه لا يجب أن يكون الإعلام الغربي منصة و صوت للاحتلال الإسرائيلي، منوها إلى أن الفلسطينيين تخرجوا من معاناة فريدة يندر أن تتكرر مع أي شعب أخر بل هي لم تتكرر أبدا، وهذه المحنة الفريدة خلقت من شعب فلسطين شعب أخر".

الشعب الفلسطيني خُذل من كل الدنيا

ولفت، إلى أن الشعب الفلسطيني هو شعب خُذل من كل الدنيا، لكنه صنع من نفسه فاعلا و سندا، و المحنة التي مر بها خلقت منه شعب يتسم بالصمود.