محافظ البحر الأحمر: التزام قوى بحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم

قام اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بتفقد مشروع الحديقة المتكاملة الذي يقع على بعد ٥٥٠ مترًا من الممشى السياحي الشمالى بمدينة الغردقة.

وجه اللواء عمرو حنفى بضرورة الانتهاء من العمل بحديقة عمارات اللؤلؤة والجوهرة والنور، وأوصى بإنشاء الملاعب واللاند سكيب، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات الأمن والنظافة للحفاظ على نظافة الحديقة بشكل مستمر.

وأشاد اللواء عمرو حنفى بالتقدم في تركيب أعمدة الإنارة والإضافات الأمنية كتركيب كاميرات المراقبة لضمان الأمان في المنطقة.

ويتمتع مشروع الحديقة المتكاملة بمساحة تبلغ ٢٢٠٠٠ متر مربع ويشمل ملعبي كرة قدم خماسي، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومناطق خضراء جميلة، وكافتيريا.

ويهدف المشروع لرفع مستوى اللياقة البدنية والصحة العامة للشباب ويحتوي على منطقة خاصة لألعاب الأطفال ومناطق خضراء مزروعة بأشجار متنوعة لإضفاء مناظر جمالية مريحة لزواره.

وفي نهاية المشروع، سيتوفر كافة الخدمات من كافتيريا ودورات مياه ومكان مخصص للسيارات ليتسع لـ ٨٠ سيارة لتوفير سهولة الوصول للزوار دون التأثير على الشوارع

المحيطة

وفي إطار جهوده لتعزيز التواصل مع المواطنين، التقى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، بعدد من المواطنين خلال جولته التفقدية في شوارع مدينة الغردقة. وقد استمع اللواء عمرو حنفي بانتباه واهتمام كبير إلى مجموعة متنوعة من طلباتهم واحتياجاتهم.

وأبدى اللواء عمرو حنفي التزامًا قويًا بحل المشاكل والتحديات التي أبداها المواطنون، مؤكدًا على أهمية تلبية احتياجاتهم وتوفير الخدمات الأساسية لهم.

من جهتهم ، أشاد المواطنون بجهود محافظ البحر الأحمر، وأعربوا عن تقديرهم لاهتمام اللواء حنفي بمطالبهم.

وبعد الاستماع الدقيق للمواطنين، وجّه اللواء حنفي بشكل فوري بالبدء في حل المشاكل التي تم طرحها . وأكد أنه سيتم متابعة تلك الطلبات على أرض الواقع بأقصى سرعة ، بهدف تحقيق تحسين مستوى الحياة للمواطنين .

وتعكس هذه اللقاءات والجولات التفقدية التزام محافظ البحر الأحمر ،بالتواصل الفعّال مع مع أهالي المحافظة والاستماع إلى مختلف شرائحه، وتعكس أيضًا الجهود المبذولة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة بالمحافظة .

رافق المحافظ اثناء الجولة اللواء تامر سمير رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة واللواء حمدى مهدى رئيس حي شمال الغردقة وعدد من مهندسي التخطيط بالمحافظة