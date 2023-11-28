ختام حمله صوتك مستقبلك بأعلام القصير

اختتم مركز اعلام القصير بمحافظه البحر الاحمر التابع لقطاع الاعلام الداخلي بالهيئه العامه للا ستعلامات فعاليات حمله " صوتك مستقبلك انزل وشارك" التي تم اطلاقها على مدار شهري اكتوبر ونوفمبر لدعم المشاركه الشعبيه في الاستحقاق الانتخابي القادم.

جاء ختام هذه الفعاليات بتنظيم ندوه بالتعاون مع اداره التضامن الاجتماعي بالقصير تحت عنوان "المشاركه السياسيه اساس الديمقراطيه" بمقر مكتبه مصر العامه بالقصير وبحضور رؤساء الجمعيات الاهليه والرائدات الريفيات ومكلفات الخدمه العامه بالمدينه .

حاضر في اللقاء عبد السلام علي سيد عثمان رئيس جمعيه رواد الثقافه بالقصير و مريم سيد علي مدير اداره التضامن الاجتماعي بالقصير

حيث اكد عثمان اننا امام اهم واسمى الاستحقاقات الدستوريه التي تتعلق بمنصب رئيس الجمهوريه. اعلى المناصب في الدوله، والحكم بين السلطات الثلاثه التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه .

واشار ان مشاركه المواطنين في الانتخابات هي مسؤوليه وواجب عليهم وانهم يصوتوا لصالح وطنهم لذا فعليهم ان يكونوا على قدر المسؤوليه فالمستقبل الذي نأمله لوطننا لن نبلغه الا بحسن اختيار من يمثلنا.

وفي كلمتها اكدت مريم سيد علي ان المشاركه السياسيه تعد احد اجراءات الديمقراطيه كما انها عمليه اراديه واعيه يتمتع بها كافه افراد المجتمع لانها تتمثل في ممارسه الشعب لحقه في حكم نفسه بنفسه كما انها واجب وطني وحق دستوري كما نص الدستور المصري 2014 بالماده 87.

والمشاركه السياسيه تعد من افضل الممارسات لحمايه مصالح الافراد والمجتمع كما تجعل المواطن منفتحا ثقافيا ومتقبلا للراي والراي الاخر كما انها تعمل على تعزيز الانتماء للوطن، وتجعل المواطن راغبا في المشاركه في عمليه التطوير والاستقرار.

و في نهاية اللقاء دعا محمد ممدوح مدير اعلام القصير كافه المواطنين في الداخل والخارج الذين لهم حق الانتخاب بضروره ممارسه حقهم الدستوري في الانتخاب وحذر من الانصياع خلف اي شائعات مغرضه واكاذيب يرددها اهل الشر اعداء الوطن للتشكيك في نزاهه العمليه الانتخابيه والتي بدات قبل ان تبدا اجراءات الانتخابات لنتاكد ان الهدف هو النيل من الوطن.