ختام حملة صوتك أمانة "انزل شارك" بإعلام الغردقة

اختتمت آخر فعالية من فعاليات حملة مجمع إعلام الغردقة ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات و التى امتدت فعالياتها خلال شهرى اكتوبر و نوفمبر ٢٠٢٣ بكل مراكز الاعلام و النيل بالجمهورية.

حيث شهدت الحملة العديد من الفعاليات التى امتدت لتغطى كل فئات المجتمع ممن يملكون حق الاستحقاق الانتخابى بهدف الحث و التشجيع على ضرورة الايجابية عن طريق المشاركة بالاختيار و التصويت بالانتخابات الرئاسية القادمة دون اى توجيه او قمع بل بالاختيار الحر بناءا على المناظرة بين البرامج الانتخابية المطروحة من المرشحين الرئاسيين.

جدير بالذكر ان الفعاليات شملت كل اشكال الإتصال المباشر بالجمهور المتنوع بكل فئاته بالاستعانة بعدد كبير من المحاضرين ذوى الخبرة الدستورية و القانونية و القادة الطبيعيين ذوى التاثير بمجتمعاتهم المحلية و كذا رجال الدين من الاوقاف و الكنيسة بهدف ابراز قيمة الفرد فى المجتمع و خاصة الفئات التى كانت مهمشة قبل ذلك كالمراة و ذوى الاحتياجات.

و شهدت فعاليات اليوم الأخير بالمؤتمر المنعقد بقاعات اعلام الغردقة حضورا و تواجدا كثيفا للعديد من الفئات و ممثلى القبائل و القيادات الطبيعية و الشباب.

وحاضر فى اللقاء حسن خلف وكيل وزارة الشباب و الرياضة و دكتور رضا النجار رئيس غردقة الخير و الحج وعلى سليمان ممثلا للقبائل و حسناء ابراهيم وكيل التضامن الاجتماعى و هشام منير وكيل وزارة التربية و التعليم بالبحر الاحمر فى سيمفونية وجهت رسالة لكل الفئات المتواجدة بضرورة المشاركه و الاختيار الحر بعيدا عن اى توجيه بل المشاركة لاعلاء قيمة الفرد و التاكيد على ان الغد بما يحمله فى ظل المتغيرات السريعة على الساحة المحلية و العربية بحاجة الى تأكيد الاستقرار و الامن بمصر و هو ما لن يتأتى الا باجراء انتخابات حرة نزيهة و تمثل كافة الفئات بما يضمن وجود قيادة حكيمة تقود مصر الى بر الامان و تحافظ على سيادتها و كينونتها بالمنطقة

