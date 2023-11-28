أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة يلتقون بالقنصل المصري بسفارة مصر ببريطانيا

استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة..

رحب أبناء النوبة المصريين بالمملكة المتحدة بالقنصل المصري بسفارة جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة السفير محمد آبو الخير والسادة الضيوف القنصل محمد رأفت والمستشارة نهال عبدالغفار

وذلك بمقر الرابطة مساء يوم السبت الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣م.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أبناء الرابطة في إطار الاستعدادات والتوعية الخاصة بالانتخابات الرئاسية والتي ستُجرى أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر ٢٠٢٣م بمقر السفارة المصرية بلندن من الساعة التاسعة صباحا بحوال الله تعالى إلى الساعة التاسعة مساءا.



وفي بداية اللقاء رحب السيد عبدالله هلال ابراهيم رئيس الرابطة بالسادة الضيوف وقد تتطرق إلى أهمية مشاركة الجميع في الاستحقاق الدستوري الأهم وهو الانتخابات الرئاسية والإجراءات التي اتخذتها الرابطة في هذا الصدد وأشارة إلى المخاطر التي تواجه الدولة المصري من جميع الجوانب وقدره القيادة السياسية على مواجهة التحديات ونعمة الأمن والأمان والاستقرار التى حققتها الدولة المصرية.



وأكد السفير محمد أبو الخير على أهمية المشاركة من أبناء الجالية المصرية في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا.



وثمنت المستشارة نهال عبدالغفار

على هذا اللقاء بأبناء النوبة المصريين وأهمية المشاركة الإنتخابيةمن الجميع مع استمرار التواصل المستمر مع عموم أبناء الجالية المصرية في بريطانيا.

وفي نهاية اللقاء أكد القنصل والضيوف أن لقاء بأبناء النوبة المصريين دائما بمثابة لقاء العائلة.

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