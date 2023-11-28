الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جهاد جريشة: قرار بيريرا بشأن قيادة الحكام لمباريات 2003 و2005 كارثي

جهاد جريشة
جهاد جريشة

قال جهاد جريشة الحكم الدولي أن قرار البرتغالي فيتور ميلو بيريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة ، بشأن تعيين الحكام الدوليين لمباريات فرق 2003 و2005.

إقرأ أيضًا..

txt

جهاد جريشة: طاهر محمد لم يستحق إنذار أمام ميدياما

txt

جهاد جريشة: ممدوح عيد مطالب بالاعتذار للحكام

وقال جهاد جريشة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" قرارات بيريرا غريبة للغاية بشأن الحكام وهو مجرد ترقيع للقرارات الغريبة التي يتخذها، هل يجوز أن حكم دولي يدير مباراة لفرق 2003 و 2005 هل ذلك يصح، أنا من وقت معرفتي بالقرار اصفه بالكارثي.

وأضاف:" لابد على الحكام أن تلعب مباريات دوري المحترفين ولكن ليس فرق 2003 و2005 ، لكن للأسف لأن التصنيف الذي فعله بيريرا كان خطأ للغاية وجعل الحكام بعيدة عن اللياقة البدنية.

وتابع:" بُعد الحكام عن اللياقة البدنية بسبب قرار تصنيف بيريرا جعلهم فى حالة خطأ فى جميع المباريات منها المباريات الدولية مثل محمد عادل فى مباراة الترجي والنجم الساحلي.

مواد متعلقة

ميدو ينتقد عبد المنعم بسبب "ستوري" انستجرام

خبراء التحكيم يهاجمون الجبلاية : بيريرا فاشل والحكام من سيء لأسوأ معه

ميدو لـ فيتور بيريرا: تصريحاتك مستفزة

بيريرا : " نسعي دائما لتطوير الحكام على مستوى دوري نايل والدرجات الأخري"

اتحاد الكرة: واثقون من نجاح تجربة بيريرا.. يحتاج للصبر

بيريرا يدخل في صدام مع حكم ويقصيه من التصنيف

بيريرا رئيس لجنة الحكام يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأحد
الجريدة الورقية