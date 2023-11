تأجيل توسعة Destiny 2 بعد تسريح الفريق

قام Bungie رسميًا بتأجيل توسعة Destiny 2 القادمة، The Final Shape، حتى 4 يونيو من العام المقبل، وفقًا لمقطع فيديو نشره مدير اللعبة Joel Blackburn. ترددت شائعات عن هذا التأخير لبضعة أشهر، منذ أن قامت الشركة بتسريح عدد غير معروف من الموظفين العاملين في المشروع. كان من المفترض في الأصل أن يتم إصدار التوسعة في شهر فبراير وستكون بمثابة نهاية للقصة الرئيسية للعبة.

ومع ذلك، يقول Bungie إن تأخير التوسعة يرجع فقط إلى أنها "تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصبح بالضبط ما نريده أن تكون عليه"، مشيرًا إلى أن الموظفين يقومون بصقل العنوان "لتقديم رؤية أكبر وأكثر جرأة". ولتحقيق هذه الغاية، قامت الشركة بإعادة تنظيم تقويم إصدارها قليلاً لتخفيف عبء التأخير الذي تم الإعلان عنه للتو.

يبدأ غدًا موسم The Wish، الموسم الأخير في تقويم اللعبة قبل أن ينتقل إلى نموذج عرضي، وسيتضمن الآن محتوى أكثر مما كان متوقعًا سابقًا لتعويض التأخير. بدءًا من شهر فبراير، ستكون هناك مهام أسبوعية قائمة على التقدم تسمى Wishes والتي تقدم مكافآت فريدة. يقوم Bungie أيضًا بنقل ألعاب Guardian Games إلى شهر مارس مع التركيز المتجدد على القتال الطبقي مقابل القتال الطبقي. أخيرًا، سيحصل اللاعبون في أبريل على تحديث محتوى لمدة شهرين يسمى Destiny 2: Into the Light والذي سيكون بمثابة جسر إلى The Final Shape.

لم يكن التوسع المرتقب هو العنوان الوحيد الذي تم صفعه بمطرقة التأخير بعد عمليات تسريح العمال تلك. قام الاستوديو أيضًا بتأجيل تاريخ إصدار لعبة إطلاق النار Marathon حتى عام 2025. وهو عنوان IP مُعاد تشغيله لـ Bungie والذي جاء لأول مرة إلى أجهزة Mac في عام 1994.



أما بالنسبة إلى The Final Shape، فستشمل التوسعة زنزانات جديدة وخرائط جديدة وفئات شخصيات جديدة وغير ذلك الكثير. ستحصل أيضًا على القوس الأخير في القصة، لأولئك الذين يلعبون ألعاب التصويب عبر الإنترنت من أجل القصة السردية.