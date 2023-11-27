تسريح موظفي ByteDance يدمر ناشر Marvel Snap

وفقًا لرويترز وبلومبرج، تعمل شركة ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، على تقليص ذراعها للألعاب، بما في ذلك العلامة التجارية Nuverse، مع احتمال تأثر "مئات" الوظائف. وهذا يمثل المزيد من المتاعب لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة بعد تسريح العمال في قسم الواقع الافتراضي الخاص بها، بيكو، في وقت سابق من هذا الشهر (ميتا تقول مرحبًا، على ما يبدو). Nuverse، التي استحوذت عليها ByteDance في عام 2017، هي الناشرة للعناوين البارزة بما في ذلك Marvel Snap وRagnarok X: Next Generation وOne Piece: Blood Routes، بالإضافة إلى مطور Crystal of Atlan وEarth: Revival والمزيد. يُزعم أن الشركة تسعى إلى سحب الاستثمارات من العناوين الحالية، بينما تظل في الخدمة في الوقت الحالي.

على الرغم من النجاح الواضح لهذه الألعاب، تزعم مصادر iFeng Tech أن الرئيس التنفيذي لشركة ByteDance، Liang Rubo، انتقد في وقت سابق ذراع الألعاب بسبب افتقارها إلى التركيز وسوء تخصيص الموارد. تفيد تقارير 21st Century Business Herald أيضًا أنه عندما يتعلق الأمر بالإيرادات، فإن Douyin (النظير الصيني لـ TikTok) والشركات الإعلانية لا تزال تطغى على قسم الألعاب داخل ByteDance، وفقًا لمصدر مقرب من الأمر. يبدو أن شركة Moonton، وهي شركة ألعاب أخرى استحوذت عليها ByteDance في عام 2021، كانت تبحث عن مشتري أيضًا منذ وقت سابق من هذا الشهر.

يزعم موقع التكنولوجيا 36Kr أن ما يصل إلى 700 موظف عبر مجموعة أعمال الألعاب في ByteDance قد تأثروا بإعادة الهيكلة هذه، مع إنهاء جميع المشاريع قيد التطوير بالفعل باستثناء مشروعين. قد تستفيد شركات مثل Tencent وNetEase وMiHoYo في النهاية من هزيمة ByteDance الظاهرة، لكنها أيضًا قصة تحذيرية لهؤلاء المنافسين المحليين الملتزمين بلوائح الألعاب المتغيرة باستمرار في الصين.