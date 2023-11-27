OnePlus 12 يظهر مع Snapdragon 8 Gen 3 لأول مرة 5 ديسمبر

مع اقتراب OnePlus من الذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في ديسمبر، فإنها ستطلق هاتفًا رائدًا جديدًا في شنتشن، الصين يوم 5 ديسمبر للاحتفال بهذه المناسبة. كشف الموقع الرسمي للعلامة التجارية في الصين عن هاتف OnePlus 12 القادم مع تشابه مذهل مع سابقه، على الرغم من أن لون جزيرة الكاميرا يتطابق الآن مع لون الجسم – تمامًا مثل Ace 2 Pro ذي المظهر المماثل. بالإضافة إلى خيارات اللون الأبيض اللامع والأسود غير اللامع الكلاسيكي، سيأتي التصميم الأخضر المحدث بمظهر رخامي غير لامع، على عكس اللون اللامع البسيط السابق.

وفقًا لموقعنا الشقيق Yahoo Tech HK، فقد شارك OnePlus بالفعل بعض المواصفات الرئيسية عبر منشورات Weibo المتعددة في وقت سابق. يتضمن ذلك معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (لا توجد مفاجآت هناك)، ومستشعر Sony LYT-808 الجديد للكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة مقربة بدقة 64 ميجابكسل 3X – كلاهما مع لمسة Hasselblad السحرية، كالعادة. تتضمن الحكايات الأخرى لوحة عرض 2K من شركة BOE الصينية، وشريط تمرير التنبيه الشهير، والشحن اللاسلكي، وجهاز التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، وتحسين اللمس تحت هطول الأمطار - وهي ميزة أخرى موروثة من Ace 2 Pro.

لا يُعرف سوى القليل عن OnePlus 12 في الوقت الحالي، لكننا سنعرف المزيد في غضون أسبوع تقريبًا. أما بالنسبة لبقية الأشخاص خارج الصين، فقد أخبر OnePlus موقع Engadget أنه سيتم الإعلان عن تاريخ الإطلاق العالمي في 15 ديسمبر. تابعونا بينما نراقب عن كثب آخر التطورات.