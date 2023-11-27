موبيلاتي تكرم 50 فائزًا في CairoICT 2023

اختتمت موبيلاتي المتخصصة في مبيعات جميع الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية في مصر، والتابعة لمجموعة "الصافي" ، مشاركتها البارزة في معرض الالعاب الإلكترونية والترفيه Connecta والذي عقد بالتوازي مع المعرض والمؤتمرالدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا “Cairo ICT”23” بدورته السابعة والعشرين .

وقد شهد جناح موبيلاتي إقبالاً كبيراً من قبل الزوار الذين ابتهجوا بفرصة اكتشاف أحدث الهواتف الذكية والابتكارات التكنولوجية ، حيث شهد جناح الشركة حضوراً فعّالاً من قبل الحضور من فئة الشباب والذي تجاوزت أعدادهم 2500 زائر خلال أيام المعرض الأربعة وقد تميزت مشاركة موبيلاتي بتقديم العديد من العروض والتسهيلات وأيضا المسابقات والجوائز المختلفه من الاجهزه الإلكترونية والهواتف الذكية بشتى أنواعها، وخلال المشاركة عقدت الشركة عدة مسابقات فاز فيها 50 فائز بجوائز قيمة .

وقد استخدم المعرض كمنصة للاطلاع على أحدث التقنيات الحديثة التي تعرضها موبيلاتي في فروعها المختلفة، وتضمنت المشاركة في المعرض عروضًا حية، وجلسات تقديم، وورش عمل تفاعلية مع الزوار من خلال التفاعل المباشر مع الجمهور وتوضيح قيمتها المضافة في سوق التكنولوجيا والترفيه حيث قدمت الشركة الكثير من الهدايا القيمة لزوارها علاوة على المسابقات والخصومات المقدمة على الأجهزة المعروضة خاصة ما توفره موبيلاتي من كافة الهواتف المحمولة والساعات الذكية والأجهزة اللوحية والحواسب المحمولة، وأجهزة الألعاب والإلكترونيات المنزلية، وأجهزة IoT، وجميع الملحقات الإلكترونية.

وخلال المعرض قدمت الشركة لعملائها تجربة متميزة للتسوّق عبر موقعها الإلكتروني، مع إتاحة جميع طرق الدفع والعديد من أنظمة التقسيط التي تصل إلى نحو 20 طريقة مختلفة للتقسيط، منها التقسيط عن طريق “فاليو” أو “فرصة” أو “كونتكت” أو “أمان” أو “blnk” أو “Paymob”، أو “nowpay” أو “premium card”، Souhoola و,Mid Takseet, Contact , Halan العديد من الكروت المصرفية التابعة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وQNB وCIB وغيرها.