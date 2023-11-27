الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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جنود الاحتلال يهربون من غزة.. وخبير: التضليل والخذلان يشق صفوف القوات

جنود تابعين للاحتلال
جنود تابعين للاحتلال

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ اللغة العبرية بجامعة الإسكندرية، إن السرايا والجنود الإسرائيليين لم ينسحبوا فقط ولكن هربوا سيرًا على الأقدام إلى بيوتهم وأنهم شعروا بالخذلان والتضليل والكذب من قبل القيادات.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة etc، أن الجنود وجدوا تفرقة بين الجنود واليهود الحريديم الذين يرفضون الخدمة في الجيش أو المساعدة فضلًا عما واجههوه من صمود المقاومة والمواجهات العنيفة.

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وأضاف أن الهروب من الحرب يعرض الجندي لعقوبات مختلفة تصل للحبس والغرامة والملاحقة القانونية وتختلف العقوبة من جندي احتياط أو جندي متطوع أو جندي عامل.

وأثار خبر اختفاء نحو ألفي جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة بدون إذن بأنه "أكبر تخلف" يشهده جيش الاحتلال منذ تأسيس الكيان عام 1948.

وعلى الرغم من عدم الإعلان بعد عن سبب غياب هذا العدد عن الحرب، إلا أن ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية يكشف عن قلق داخل الجيش من احتمال زيادة عدد المتغيبين في المستقبل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الجيش الإسرائيلي سيفرض عقوبات صارمة على الجنود الذين يتغيبون دون إذن خلال الحرب في غزة، والذي يقدر عددهم بنحو ألفي جندي.

ويشمل جزء من الغائبين عن الخدمة العسكرية جنود الخدمة الإلزامية، وبعضهم غاب عن الخدمة قبل بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، ووفقًا للصحيفة، ستكون العقوبة العسكرية الفعلية لهؤلاء الجنود الغائبين من يوم إلى 3 أيام عن كل يوم غياب.

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