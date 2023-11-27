هل تساعد HUAWEI WATCH GT 4 على تحسين النوم

بقدر أهمية دور القلب في جسدنا، ينطبق الأمر ذاته على النوم. إنه أساسي بالنسبة لنا مثل الهواء الذي نتنفسه وهو عادة إمّا أن تنفعك أو تضرّك وهي تؤثر على حياتنا وصحتنا. لسوء الحظ، مع ازدياد حداثة العالم ورقميته، يبدو أننا نهمل أهمية النوم ونتبع عادات غير صحية قبل النوم. أحد أكثر العادات شيوعًا هو التعرض للشاشات قبل النوم مباشرة.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، أبلغ ما يقرب من 62٪ من البالغين في جميع أنحاء العالم عن نقص في النوم الجيد. لا يدرك الكثيرون الآثار الرئيسية للنوم على الصحة، خاصة على المدى الطويل. يمكن أن تؤثر قلة النوم على قلبنا وجهاز المناعة والصحة العقلية والمزيد. علاوة على ذلك، لا يمتلك الكثيرون الأدوات المناسبة لفهم كيف يمكنهم النوم بشكل أفضل. لسد الفجوة وتحسين الوصول إلى أدوات إدارة النوم، استثمرت بعض العلامات التجارية مثل هواوي في تقنية النوم وأدخلت ميزات مراقبة النوم في أجهزتها القابلة للارتداء.

من العاملين في النوبات الليلية إلى الأهل العاملين، فإن الطريقة التي ننام بها فريدة بالنسبة لنا مثل هوياتنا، وهذا هو السبب أيضًا في أن الخبراء يعملون من أجل اكتشاف حل واحد يناسب الجميع للنوم بشكل أفضل. هذا يعني أننا بحاجة إلى فهم دورات النوم وعاداتنا بطريقة شخصية.

يمكن أن تساعدنا الساعات الذكية في ذلك، لأنها توفر سهولة الوصول إلى تقنيات مراقبة النوم. حاليًا، يمكن للعديد من الساعات الذكية في السوق اكتشاف مراحل النوم المختلفة (النوم الخفيف، نوم حركة العين السريعة، النوم العميق، إلخ). تذهب أحدث ساعات هواوي الذكية إلى أبعد من ذلك، مما يمنح المستخدمين تجربة تتبع النوم الأكثر تخصيصًا الممكنة.

يمكن لميّزة TruSleep™ 3.0 من هواوي اكتشاف الحركات الدقيقة أثناء النوم لتحديد مرحلة النوم التي يكون فيها المستخدم بدقة أكبر. إذا كنت تتساءل عما إذا كنت تتحرك أو تستدير أثناء النوم، أو ما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم العميق لتجنب النعاس أثناء النهار، فقد تساعدك الساعة في هذا. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الساعات الذكية الجديدة مثل HUAWEI WATCH GT 4 مستشعرHUAWEI TruSeenTM 5.5+ المتقدم لاكتشاف التغيرات في معدل ضربات القلب أثناء النوم، مما يعني أنه يتطلب قراءة أكثر شمولاً لدورة نومك.

أدوات تساعدك في الحصول على نوم أفضل

لا يجب أن يكون النوم معقدًا أو مرهقًا. يجب أن يكون نشاطًا طبيعيًا ومريحًا يفيد صحتنا ورفاهيتنا. تعتني ميزة مراقبة النوم في HUAWEI WATCH GT 4 بجوانب مختلفة من نوم المستخدم، بما في ذلك لحظة الاستيقاظ، والاتصال بميزات أخرى مثل تطبيق Clock، بحيث يمكن للمستخدمين الحصول على الراحة بسهولة وعدم القلق بشأن الإفراط في النوم. يمكن للمستخدمين أيضًا ضبط الإشعارات التي ستبلغهم عندما يحين وقت النوم حتى يتم تذكيرهم بالحصول على قسط كافٍ من الراحة دون الحاجة إلى التحقق بشكل متكرر من الساعة أو ضبط المنبهات.

خوارزمية تتبع النوم شاملة أيضًا ولكنها سهلة الاستخدام. بدلاً من إغراقك بالعديد من البيانات، تمنحك الساعة تقييم في جودة النوم وتقدم توصيات حول كيفية تحسين عادات نومك. وهي تفعل ذلك بذكاء من خلال جمع بياناتك الفسيولوجية وتقييم الخطوات اللازمة لتحسين النوم.

كيف يؤثر التنفس على النوم

تتغاضى العديد من الساعات الذكية التقليدية اليوم عن أهمية التنفس جيدًا - خاصة أثناء النوم. يتباطأ معدل التنفس لدينا عندما ننام، ويمكن أن يختلف عبر مراحل النوم المختلفة. في بعض الحالات، قد نعاني من اضطرابات أو مخالفات في تنفسنا يمكن أن تؤثر على صحتنا العامة ونوعية النوم دون أن نلاحظ ذلك.

حاليًا، واحدة من الساعات الذكية القليلة التي لديها القدرة على قياس عدم انتظام التنفس هي WATCH GT 4. يحتوي على ميزة جديدة تسمى Sleep Breathing Aware تساعد على مراقبة التنفس أثناء النوم، وتصنيفه من منخفض إلى مرتفع. على الرغم من أنه ليس جهازًا طبيًا، إلا أنه يمكن أن يساعدك على فهم صحة الجهاز التنفسي ونوعية النوم بشكل أفضل، وتنبيهك عندما يحين وقت طلب المساعدة المهنية.

إذا كنت تبحث عن حل لمساعدتك على النوم بشكل أفضل، فقد تكون التكنولوجيا القابلة للارتداء طريقة رائعة لبدء التعلم وتحسين عادات نومك. ولدى HUAWEI WATCH GT 4 واحدة من أكثر تقنيات تتبع النوم شمولاً في السوق الآن.