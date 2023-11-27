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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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رياضة

النصر يتعادل سلبيًا مع برسبوليس ويتاهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

النصر وبرسبوليس الإيراني
النصر وبرسبوليس الإيراني

حسم التعادل السلبي نتيجة مواجهة النصر السعودي وبرسبوليس الإيراني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

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وخلال المباراة حصل النصر على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء ولكن تم الغاء الركلة بعد ذهاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للحكم واخباره انها لا تستحق الاحتساب. 

كما شهد اللقاء طرد محمد لاجامي بعد تدخله بشكل عنيف مع لاعب الفريق الإيراني. 

وبهذة النتيجه يتاهل النصر، رسميا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن برسبوليس "الوصيف".

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