تأثير الأحداث العالمية على سوق الأوراق المالية

غالبًا ما تتشكل الطبيعة الديناميكية لسوق الأوراق المالية من خلال العديد من الأحداث العالمية التي تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إن فهم تأثير هذه الأحداث العالمية على سوق الأوراق المالية وتعلم كيفية تسخيرها لصالحك يمكن أن يكون مفتاح الاستثمار الناجح.

يمكن للأحداث العالمية أن يكون لها تأثير كبير على سوق الأوراق المالية، يمكن أن تؤثر التغيرات في الاقتصاد والعلاقات الدولية والأوضاع السياسية والعوامل الخارجية الأخرى على أسعار الأسهم والأداء العام للسوق.

ينظر الكثير من الناس إلى سوق الأوراق المالية على أنه رحلة متقلبة مع أسعار متقلبة، لكن المستثمرين غالبا ما ينسون أن الأشياء الخارجيةوخاصة الأحداث العالمية يمكن أن تؤثر على مدى جودة أداء الأسهم، من الضروري أن نلاحظ أن كل شيء في عالمنا مترابط لذلك من المهم التفكير في كيفية تأثير الأحداث العالمية على سوق الأسهم.

في هذا الدليل الشامل، سوف نتعمق في الطرق المختلفة التي يمكن أن تؤثر بها الأحداث العالمية على سوق الأوراق المالية easyMarketsونقدم استراتيجيات قابلة للتنفيذ للاستفادة من هذه التأثيرات.

الأزمات الاقتصادية

إذا تسبب حدث دولي في تباطؤ اقتصادي في دولة واحدة أو أكثر، فمن الممكن أن يرسل اضطرابات عبر الاقتصاد العالمي وأسواق الأسهم، وقد يصبح المستثمرون أكثر نفوراً من المخاطرة مما يؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

حدثت إحدى نقاط التحول هذه في عام 2008عندما تضرر الاقتصاد العالمي بشدة من جراء الأزمة المالية، بدأت الأزمة المالية في وول ستريت عندما انهارت مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لأنها كانت مدعومة برهون عقارية سيئة، ورغم أن هذا كان حدثا ماليا فإن العواقب امتدت إلى ما هو أبعد من الأسواق المالية، حيث أصبح العديد من الأشخاص في الولايات المتحدة بلا مأوى وكانت هناك خطة إنقاذ من الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، شعرت الأسواق الكندية والأوروبية والآسيوية وغيرها من الأسواق العالمية بالتأثيرات إلى حد ما، على الرغم من عدم مشاركتها في الأنشطة التي تجري في وول ستريت.

الأحداث الجيوسياسية

يمكن للأحداث السياسية ذات التداعيات العالمية مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو الصراعات الجيوسياسية أن تؤثر على سوق الأسهم، على سبيل المثال: تسبب الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016في تقلبات في الأسواق المالية حيث واجه المستثمرون حالة عدم اليقين المحيطة بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

النزاعات التجارية

يمكن أن تؤدي التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى إلى تقلبات في السوق، ومن الممكن أن تؤثر التعريفات الجمركية والإجراءات الانتقاميةوالشكوك المتعلقة بالسياسات التجارية على ربحية الشركات ومعنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار الأسهم.

الكوارث الطبيعية

تعد الأعاصير والزلازل والفيضانات كلها أمثلة على الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تعطل العمليات التجارية وسلاسل التوريد وطلب المستهلكين، وهذا يمكن أن يسبب تقلب سوق الأسهم.

الأزمات الصحية

يمكن أن تؤثر الأوبئة والأزمات الصحية الأخرى بشكل كبير على سوق الأوراق المالية، يمكن لهذه الأشياء أن تجعل من الصعب على الشركات أن تعمل وتتسبب في مشاكل في سلسلة التوريد، وتجعل الناس أقل اهتمامًا بشراء شيء ما، على سبيل المثال: انتشر فيروس كوروناعلى نطاق واسع في أوائل عام2020وأثر على الفور على سوق الأسهم، أدت عمليات الإغلاق العالمية إلى إغلاق الشركات وأدت إلى فقدان العديد من الأشخاص وظائفهم، وتسبب ذلك في مشاكل في سلسلة التوريد والاقتصاد، مما أضر بالأسواق المالية العالمية.

التغيرات في أسعار صرف العملات

يمكن أن تؤثر تغيرات أسعار صرف العملات على التجارة الدولية، مما قد يؤثر على مقدار الأموال التي تجنيها الشركة وقيمة أسهمها، يمكن أن تسبب الأحداث الدولية أيضًا تقلبات في أسعار صرف العملات مما قد يؤثر على ربحية الشركات التي تمارس أعمالًا تجارية في بلدان متعددة ويؤدي إلى انخفاض أسعار الأسهم.

استراتيجيات الاستفادة من تأثيرات الأحداث العالمية

إن التعامل مع استجابة سوق الأوراق المالية للأحداث العالمية يتطلب نهجا مدروسا جيدا، فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يجب مراعاتها:

1 .التنويع: مفتاح الاستقرار

قم بتوزيع استثماراتك عبر فئات الأصول والصناعات المختلفة لتقليل المخاطر، يمكن أن يساعد التنويع في تخفيف الخسائر عندما يتأثر قطاع معين سلبًا بحدث عالمي.

2 .منظور طويل المدى

في حين أن تقلبات السوق قصيرة المدى أمر لا مفر منه، فإن اتخاذ منظور طويل المدى يمكن أن يساعدك على تجاوز فترات الركود المؤقتة، تاريخياً تعافت الأسواق من النكسات الكبرى.

3 .تحليل الأساسيات

ركز على أساسيات الشركة مثل الأرباح والإيرادات ومستويات الديون، يمكن للأساسيات القوية أن توفر المرونة في مواجهة اضطرابات السوق.

4 .النظر في الاستثمار المتناقض

يتضمن الاستثمار المتناقض شراء أصول غير مفضلة حاليًا في السوق إذا كنت تعتقد أن تأثير حدث عالمي سيكون مؤقت، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تؤدي إلى مكاسب كبيرة عندما تتغير المعنويات.