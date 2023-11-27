الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عادل حكما لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري

محمد عادل
محمد عادل

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة في الجولة السابعة من عمر مسابقة دوري نايل للموسم الرياضي الحالي 2023-2024. 

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الأهلي يختتم استعداداته لمباراة سموحة بالدوري

ويدير مباراة الأهلي وسموحة غدا محمد عادل ويعاونه كل من يوسف البساطي مساعد حكم أول، خالد حسام طه مساعد حكم ثاني، وإبراهيم محمد حكم رابع.

فيما يتولى محمد الحنفي إدارو تقنية الفار في المباراة ويساعده محمود أبو الرجال. 

موعد مباراة الأهلي وسموحة 

وتنطلق مباراة الأهلي و سموحة المقرر اها غدا الثلاثاء على استاد المقاولون العرب فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويعتلي المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 13 نقطة، بعد تحقيق الانتصار في 4 مباريات والتعادل في لقاء وحيد كان أمام الجونة.
 وجاءت قائمة الأهلي لمباراة سموحة كالآتي..
حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء

خط الدفاع: علي معلول، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم ، أكرم توفيق، كريم فؤاد ، خالد عبدالفتاح 

خط الوسط: ديانج، كوكا، السولية، مروان، أفشة، إمام عاشور، حسين الشحات، أحمد عبد القادر

خط الهجوم: زعلوك، صلاح محسن


 

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